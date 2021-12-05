Елена Самбул, известная под прозвищем Маруся Зверобой, которая ранее заявляла, что украинские военные ждут, когда президент Украины Владимир Зеленский "подорвется на растяжке", рассказала украинцам, что конфеты "Лещина" фабрики "Рошен" имеют одинаковый диаметр с патронами.

Соответствующий пост она разместила у себя в Telegram-канале.

По словам Зверобой, конфеты сходны по диаметру с патронами 7,62 мм, чтобы в случае войны "перейти на выпуск патронов для осуществления геноцида русскоязычного населения Донбасса".

Скандальная ветеранша АТО рассказала о патронах и конфетах. Источник: Telegram/Маруся Зверобой

Напомним, что ранее Маруся Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью. Скандальная ветеранша пригрозила, что Зеленского и его семью "подвесят за ноги", как это "сделали с царской семьей", и посоветовала им как можно быстрее уезжать в Израиль.

Также "Страна" сообщала, что Маруся Зверобой вместе с подругой нардепом Софией Федыной в 2019 году записали видеоблог, посвященный президенту Владимиру Зеленскому и его общению с бывшими добровольцами в Золотом. В этом ролике они обсуждали разные способы убийства главы государства. После этого на них завели дело, которое в августе 2020 года передали в суд.

Маруся Зверобой в последнее время находится в орбите Петра Порошенко. Она баллотировалась от его партии на довыборах в Раду в Ивано-Франковске, но затем сняла свою кандидатуру.