Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал о причинах угасания секса в браке и перечислил способы возрождения интимной жизни.

Об этом врач сообщил в интервью порталу "5 канал" в воскресенье, 5 декабря.

По словам сексолога, на сексуальную жизнь партнеров влияет качество сна. Совместные ночи в одной кровати могут приводить к ссорам, недовольствам и недосыпам, поскольку нередко партнеры мешают друг другу крепко спать - к примеру, потому что активно ворочаются во сне. Поэтому крайне важно обеспечить комфорт во время совместного сна.

Частой проблемой становится храп. Тот возлюбленный, которому приходится мириться с хриплым звуком, возникающим в носоглотке партнера во время сна, может жаловаться на усталость и разбитость. Подобные ссоры могут привести к скандалу или расставанию.

"В таких случаях нужно обязательно лечить расстройство сна или избавляться от храпа. Лечение может включать себя как программы снижения веса, так и снижение воздействия факторов, способствующих храпу, таких как, например, употребление алкоголя", - рассказал Кульгавчук.

Врач-сексолог порекомендовал обратиться к раздельному сну. По его мнению, отдельные спальни помогут чувствовать партнерам себя гораздо комфортнее.

Ранее "Страна" сообщала, что в Центре общественного здоровья при Минздраве рассказали о практиках безопасного секса. По словам ЦОЗ, безопасный секс – это когда вы занимаетесь сексом с наименьшим риском передачи ИППП. Это может улучшить вашу сексуальную жизнь, общение и доверие между вами и вашими партнерами.

Также мы писали, что украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы при увеличении аденоидов говорят о том, что нужно провести процедуру по их удалению. Одним из симптомов он назвал ночной храп.