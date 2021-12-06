Британский инженер по бронетехнике Чилеше Мвамба через суд требует от министерства обороны своей страны выплаты компенсации в размере почти миллиона евро. Военный африканского происхождения утверждает, что во время службы в Эстонии он подвергся воздействию экстремально низких температур и это привело к обострению у него заикания.

Об этом сообщает издание "Daily Mail".

По данным издания, Мвамба находился в Эстонии с 10 ноября по 3 декабря 2017 года. Сильные морозы в балтийской республике повлияли на британского инженера так сильно, что он начал тотально заикаться. Теперь его речь практически непонятна другим людям.

Во время слушаний в суде адвокат Гурион Таузиг отметил, что заикание серьезно повлияло на социальное взаимодействие Мвамбы. В детстве у него был легкий дефект речи, но травма от эстонского холода вызвала "заметное обострение".

Тем не менее, министерство обороны Великобритании отказывается выплачивать компенсацию и требует, чтобы Мвамба предоставил в суде доказательства в полном объеме.

По данным адвокатов военного ведомства, нет информации о том, что повреждение от холода без обморожения может усугублять уже имеющиеся проблемы с речью.

"Daily Mail" информирует, что судебный процесс по этому делу должен состояться с июня по октябрь 2022 года.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский просит парламент согласовать допуск в Украину иностранных военных для проведения 9 международных военных учений в 2022 году.

Также мы писали, что Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс назвала ошибочными данные, которые обнародовала газета The Times о том, что Украина может купить у Британии ракеты Brimstone, которые использовались в Афганистане и Сирии. По ее словам, соглашение между двумя странами предусматривает наращивание потенциала ВМС, а не продажу оружия.