Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Жалгас Жумагулов рассказал о своей семейной жизни. Спортсмен заявил, что у него есть две жены и шестеро детей.

Об этом Жалгас Жумагулов сообщил в интервью YouTube-каналу "Разрешите вас перебить".

"Уже привык. Поначалу были свои испытания, но сейчас все нормально. Уехал, например, от второй жены, иду к первой. Уехал от первой, иду ко второй. День там, день там", - описал свою семейную жизнь спортсмен.

Жалгас Жумагулов выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в наилегчайшем весе. В ночь на 5 декабря он проиграл Манелу Капе нокаутом в первом раунде. На счету Жумагулова теперь 14 побед и шесть поражений.

Казахстанский боец ММА рассказал, что у него две жены. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что российский боец MMA Александр Емельяненко проиграл Марсио Сантосу в решающем поединке на AMC Fight NIghts 106 в Сыктывкаре. Поединок завершился досрочно в первом раунде. Сантосу удалось применить удушающий прием и вынудить Емельяненко сдаться. Таким образом, Емельяненко потерпел девятое поражение в профессиональной карьере.

Также мы писали, что российский боец ММА Федор Емельяненко одержал победу в поединке с американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269. Соревнования прошли на "ВТБ Арене" в Москве. Федор Емельяненко нокаутировал соперника уже в первом раунде.