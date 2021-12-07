В ресторане отказались обслуживать на украинском языке. Фото: facebook.com/pastaevino.vn

В Виннице ресторану Pasta e Vino - Piazza Beatrice с итальянской кухней устроили травлю за обслуживание на русском языке.

Винничанка Юлия Рюхова на своей странице в Facebook написала, что они мужем пришли в ресторан Pasta e Vino - Piazza Beatrice, а официант говорил на русском, ссылаясь на свое конституционное право.

Муж Юлии, Михаил Рюхов, принялся спорить.

Администрация приняла сторону официанта, чем еще сильнее огорчила семейство Рюховых.

В Виннице устроили травлю ресторану за обслуживание на русском языке

После этого Михаил Рюхов написал гневный отзыв о ресторане в Google-отзывах, на что получил ироничный ответ: "Спасибо, Михаил, за политическо мотивированную оценку нашей работы) Предлагаем переходить на итальянский. Мы же все таки итальянский ресторан:)".

В Виннице устроили травлю ресторану за обслуживание на русском языке

Затем Михаил написал целую колонку в свой блог на сайте "Кый-инфо", где Михаил подписан как "главный редактор".

В Виннице устроили травлю ресторану за обслуживание на русском языке

Жена Михаила, Юлия Рюхова уже обратилась к мовному омбудсмену и призвала таких же неравнодушных граждан ставить ресторану единички.

На данный момент оценка ресторана в гугл-отзывах снизилась до 2,4. Впрочем, гугл может аннулировать оценки, если владельцы пожалуются на накрутку.

В Виннице устроили травлю ресторану за обслуживание на русском языке

Напомним, с 16 января в Украине вступила в силу очередная норма закона об украинизации, согласно которой на украинский язык должна перейти вся сфера услуг. Это касается не только продавцов и официантов, но и всех, кто общается с клиентами: от фитнес-инструкторов и репетиторов до электронных коммуникаций интернет-магазинов.

Ранее мы писали, что в Киеве в феврале начали увольнять кассиров за русский язык.

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