Мировые цены на нефть 7 декабря взяли курс на повышение. Февральские фьючерсы на черное золото марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $2,88 (3,94%) - до $75,96 за баррель. Январские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на $3,16 (4,55%) - до $72,65 за баррель.

Такие данные торгов были к 18:15 по Киеву.

Стоимость нефти Brent вернулась к 75 долларам за баррель и даже преодолела эту отметку после того, как по итогам прошлой недели нефть этой марки потеряла около 4% своей цены из-за всплеска неуверенности в мировом спросе на сырье. Сомнения вызвали новости о распространении нового штамма коронавируса "омикрон".

Во вторник же связанные со штаммов опасения утихли, и теперь на мировых рынках наблюдается рост оптимизма. А заодно и цен.

Вместе с нефтяным рынком поднялись фондовые индексы Европы, азиатские фондовые рынки тоже завершили торги ростом, увеличиваются и фьючерсы на индексы Уолл-стрит.

"Скорее всего, рынок начнет медленно расти, если оптимизм сохранится. Но при этом рынок будет волатильным. Настроения останутся уязвимыми к намекам на разрушительную силу "омикрона", - сказала основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Как рассказывала "Страна", в конце ноября цены на нефть эталонной марки Brent упали до минимума с начала сентября.

Мы также анализировали, как новый штамм коронавируса обвалил нефть и мировые рынки.