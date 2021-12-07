Президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил гражданство еще почти 450 украинцам. За последние месяцы в общей сложности 1 200 украинцев получили паспорта Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси во вторник, 7 декабря.

В пресс-службе проинформировали, что сегодняшним указом в белорусское гражданство приняты еще 448 граждан Украины. Это те лица, которые обратились за паспортами после распоряжений Лукашенко в августе 2021 года.

Кроме того, до этого гражданство Беларуси приняли 248 граждан Украины. В общей сложности, с августа 2021 года, около 1 200 человек, которые прибыли из Украины, стали белорусскими гражданами.

Ранее "Страна" сообщала, что в этом году уже четверть миллиона украинцев получили российский паспорт. В 2017 году российское гражданство получили более 85 тысяч украинцев, в 2018 году - более 83 тысяч, в 2019 году - почти 300 тысяч, в 2020 году - 409 тысяч украинцев.

Также мы писали, что законопроект о двойном гражданстве, который президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду как безотлагательный, комитет парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий вероятней всего рассмотрит только в следующем году.