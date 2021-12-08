Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу прокурора на оправдательный приговор экс-нардепа Сергея Пашинского ("Народный фронт") по делу о стрельбе в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.

Об этом говорится в материалах суда.

2 декабря Верховный суд завершил подготовительный процесс к рассмотрению жалобы. Заседание назначили на 17 февраля 2022 года, начало - в 11:00.

Отметим, что 20 сентября текущего года Верховный суд оставил кассационную жалобу на приговор Пашинского без удовлетворения, предоставив прокурору 10-дневный срок для устранения недостатков. После этого прокуратура снова обратилась в суд с жалобой.

Напомним, Пашинский стрелял в Химикуса накануне Нового года в конце 2016-го, о преступлении стало широко известно 1 января 2017 года. Летом 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в человека, после чего дело направили в суд.

После этого Пашинский выплатил компенсацию Химикусу и тот отказался от претензий. Но суды продолжились, а прокуратура настаивала на тюремном сроке для бывшего депутата.

Однако в марте 2021 года суд оправдал экс-нардепа Пашинского, который стрелял в человека. В июне Апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор.