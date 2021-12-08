Во время отпуска в Египте две украинские медсестры спасли жизнь мужчине из Беларуси. Белоруса достали бездыханного из воды и девушки начали его реанимировать, не остановившись даже после того, как спасатель сказали им, что шансов уже нет.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Инцидент произошел на пляже, где две медсестры Института рака загорали. Мужчина плавал и ему резко стало плохо, когда спасатель извлек его из воды, тот не дышал. Тогда медсестры подошли и начали его реанимировать.

Их усилия не сразу увенчались успехом и спасатель уже сказал, что шансов выжить у белоруса нет, но девушки не сдавались и через двадцать минут сердце белоруса заработало. Он провел некоторое время в больнице Египта и вернулся домой, после чего нашел украинок.

"До конца своих дней, которые мне суждено прожить, я буду им благодарен", - сказал он.

Напомним, летом в Египте украинка каталась на парашюте по морю и врезалась головой в борт лодки. Девушка выжила, но серьезно травмировалась.

Также сообщалось, что в египетском отеле отравились 11 украинских туристов, им оказал помощь гостиничный врач.