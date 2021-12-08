В Киеве водитель "Тойоты" въехал в огромную лужу и облил пешехода грязью, тот в ответ ударил по машине. Тогда водитель выскочил из машины и начал избивать его, в это время его авто въехало в мусоровоз.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Ревуцкого. Мужчина ехал за рулем "Тойоты" и, проезжая через огромную лужу, облил пешеход грязью за что пешеход ударил по машине. Тогда водитель выскочил из авто и накинулся на него с кулаками. Судя по видео, водитель был значительно крупнее пешехода и силы были неравны.

Впрочем, возмездие настигло водителя довольно быстро - пока он бил пешехода, его машина въехала в мусоровоз.

Напомним, в Киеве мусоровоз протаранил машину "Скорой помощи", которая спешила на вызов. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель медиков, а водителя мусоровоза обязали пройти осмотр на алкогольное или наркотическое опьянение.

Также сообщалось, что в Днепре мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем. В результате водителя и пассажиров легковушки зажало в салоне.