Сегодня продолжится организованный Байденом сразу после переговоров с Путиным двухдневный виртуальный саммит на тему демократии c участие более ста стран, среди которых и Украина (видимо, внесудебные расправы Зеленского через СНБО, в том числе против СМИ, в Белом доме считают вполне "демократичными").

Мероприятие хоть и называется пафосно - "саммит за демократию", но на него пригласили страны, которые, мягко говоря, далеки от темы собрания.

В частности, среди участников - Нигерия, Кения, Конго, Ангола, Ирак, Филиппины, Пакистан. И это при том, что по озвученному ранее мнению самого Государственного департамента, правительства Пакистана и Филиппин несут ответственность за "незаконные или произвольные убийства".

При этом в "шорт-лист" показательно не внесли не только такие страны-оппоненты США, как Россия и Китай, но и, например, союзницу по НАТО Турцию и члена ЕС Венгрию, у которых были тесные связи с администрацией Трампа. Что вызвало вопросы даже в американской прессе.

"Составляя список приглашенных, который, кажется, делит мир на "хороших и плохих ребят" - несмотря на решительное отрицание Белым домом каких-либо подобных намерений - администрация вызвала напряженность и гнев в различных странах", - пишет Washington Post.

"Типичный представитель американского истеблишмента пытается возродить увядающее глобальное влияние США в ситуации, когда противоборство между великими державами обостряется по всем фронтам. Для этого он обращается к, возможно, самому мощному инструменту мобилизации союзников и сторонников Америки – идеологии. Званым на пир демократии сулят статус избранных, а остальные автоматом попадают в категорию автократов, реакционеров и душителей свобод. Это, разумеется, формирует разделительные линии в мировой политике, сводит ее к понятной для простых американцев картине: хорошие парни против плохих", - вторит телеграмм-канал "Пост-Америка".

Совпадение во времени с заявлениями США об "угрозе нападения России на Украину", говорят эксперты, как бы повышает важность, возможно, главного в этом году мероприятия Байдена, под который выделяют бюджет в 420 миллионов долларов на "развитие демократических институтов и борьбу с коррупцией".

"В масштабах планеты это капля в море - и она показывает, что саммит носит именно символический характер, нежели практический", - пишет телеграмм-канал американиста Малека Дудакова.

"Разъярить Китай"

Саммит посвящен трем темам - "защите от авторитаризма, борьбе с коррупцией и продвижению прав человека".

"Это собрание я задумывал давно по одной простой причине. Перед лицом постоянных беспокоящих нас вызовов демократии и всеобщим правам человека по всему миру демократия нуждается в тех, кто ее будет отстаивать. Я хотел принять этот саммит, потому что здесь, в США, мы не хуже других знаем, что возобновление нашей демократии и укрепление демократических институтов требует постоянных усилий", - заявил Байден на открытии саммита, который планируется продолжить в следующем году уже в очном формате.

Он также раскритиковал неназванных "автократов" по всему миру и призвал к консенсусу и сотрудничеству.

Помимо глав государств и правительств, в онлайн-встрече участвуют представители гражданского общества, частного сектора и филантропы. Так, на "саммите Байдена" выступила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую Байден во врем встречи в этом году угощал печеньками. От Украины был спич Дарьи Каленюк - главы грантового Центра противодействия коррупции, созданного ею вместе с Виталием Шабуниным (которого обвиняли в расхищении международной помощи и партнером которого является трижды судимый Шерембей).

А вот президента Зеленского не оказалось среди спикеров. В отличие, например, от выступавшей президента Молдовы Майи Санду он лишь поучаствовал виртуально.

Источник "Страны" близкий к Офису президента говорит, что американцы изначально и не скрывали, что приглашение Зеленского - это прежде всего геополитический акт поддержки.

"У США к украинской власти есть немало вопросов. В том числе и по поводу прав и свобод человека, и санкций СНБО. Хотя публично они никогда не озвучивается и Украина рисуется в отчетах Вашингтона как образец демократии для постсоветских стран. Именно поэтому Зеленского позвали на саммит, чтоб не разрушать легенду. Но американцы уже уведомили Офис президента, чтоб он был осторожнее с санкциями СНБО против украинских граждан и применял их лишь по согласованному с Вашингтоном перечню лиц, отнесённых к "пророссийским силам". Именно поэтому сейчас Банковая тратит огромные усилия, чтоб доказать, что Ринат Ахметов - это "пророссийский олигарх". На это выделен серьезный бюджет для лоббистской деятельности в США", - говорит источник.

Тем временем Китай, Россия и Венгрия вовсю критикуют "саммит Байдена".

"Москва негативно относится к планам Вашингтона провести "саммит за демократию" и видит в этом попытку провести новые разделительные линии", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит "подрывает роль ООН". Захарова назвала "жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе".

МИД КНР заявил, что саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил, что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.

Лидеры Венгрии жалуются, что их наказывают за близость к бывшему президенту Трампу и критику Сороса.

"Венгрия уже давно вызывает негодование прогрессивной общественности по обе стороны Атлантики тем, что показывает пример успешной страны, представляющей из себя национал-консервативную альтернативу либеральному миропорядку. А вот американские правые, наоборот, всё больше интересуются опытом венгерских консерваторов, надеясь повторить их успехи и у себя в стране", - пишет телеграмм-канал Малека Дудакова.

Посольство Венгрии в Вашингтоне заявило, что решение администрации Байдена "неуважительно".

"Венгерско-американские отношения были на пике во время президентства Трампа, и из списка приглашенных стран ясно, что саммит будет внутриполитическим событием, - говорится в заявлении посольства для Washington Post. - Поэтому страны, которые были в дружеских отношениях с предыдущей администрацией, не были приглашены".

В администрации Байдена обвинения отметают.

По одной из версий, Венгрию и Турцию не пригласили, чтобы не демонстрировать поддержку Виктору Орбану и Реджепу Тайипу Эрдогану незадолго до выборов (в Венгрии выборы пройдут в 2022 году, в Турции - в 2023 году).

В ноябрьской статье в National Interest послы Китая и России в США раскритиковали администрацию Байдена, обвинили ее в "менталитете времен холодной войны" и предупредили, что саммит "разожжет идеологическую конфронтацию и раскол в отношениях".

Исключение Китая и включение Тайваня привело Пекин в ярость, чего, как пишет Washington Post, и ожидала администрация Байдена. Но некоторые азиатские союзники, обеспокоенные тем, как Китай может воспринять их участие в саммите, также взволнованны.

"Не только Китай очень враждебен по отношению к Тайваню, но и многие страны в Азии, даже демократии, относятся к нему неоднозначно", - сказал изданию высокопоставленный чиновник администрации США.

У Южной Кореи, например, есть важные экономические и политические связи с Китаем, и Сеул стремился оставаться в тени, отказываясь выступать на высоком уровне с речью на мероприятии. Другие приглашенные, такие как Индонезия и Малайзия, также хотят избежать попадания в эпицентр геополитической ссоры между Пекином и Вашингтоном.

"Пакистан используют против Талибана, Украину - для сдерживания России"

Подход американцев к составлению "шорт-листа" объясняют вполне прагматичными причинами.

"Пакистан, например, пригласили, так как у Байдена хотят использовать эту страну во влиянии на Талибан после того, как Штаты с позором ушли из Афганистана. Филиппины важны для сдерживания Китая, а Украина - России", - сказал нам источник в политических кругах Вашингтона.

Несмотря на то, что афганский кризис серьезно пошатнул репутацию США в мире, у Байдена не теряют надежду на продолжение мирового лидерства, которое видят в том числе в создании "альянса демократий" для борьбы с противниками - Китаем, Россией и другими странами, которые в западном мире считают "авторитарными".

"Байдену - на фоне быстро падающих рейтингов, внутренних кризисов и международных неудач вроде афганского фиаско - важно показать, что Америка, пусть уже и не способна под его руководством оставаться лидером всего мира, тем не менее ещё может собирать под своим началом большинство стран мира - хотя бы для общения и сотрудничества", - пишет телеграмм-канал Малека Дудакова.

Идею об альянсе единомышленников Байден озвучивал еще во время предвыборной кампании.

Конференция "демократий", по задумке Белого дома, может стать альтернативой саммитам стран "большой двадцатки" (куда входит тот же Китай), а США таким образом хотят отстоять право на глобальное лидерство.

"Байден под знаменем продвижения демократических ценностей, намеренно или нет, делит мир на хороших и мошенников. У Рональда Рейгана была своя "Империя зла" (советский блок), а у Джорджа Буша была своя "ось зла" (Иран, Ирак и Северная Корея) в глобальной борьбе с терроризмом. Саммит берет свое начало из упрека Байдена своему предшественнику во время президентской кампании. В качестве кандидата в 2020 году Байден обрисовал весной в выпуске журнала Foreign Affairs, каким образом, по его словам, Трамп снизил авторитет и влияние Соединенных Штатов. В статье под названием "Почему Америка должна снова стать лидером: спасение внешней политики США после Трампа" Байден пообещал, в случае своего избрания, "предпринять немедленные шаги для обновления демократии в США", - сказал "Стране" журналист Washington Post Джон Хадсон.

Хотя, говорит Хадсон, сами Соединенные Штаты не являются идеальным примером демократии. В докладе Freedom House "Свобода в мире 2021 года", в котором страны оцениваются по шкале от 0 до 100, Америка получила 83 балла, скатившись вниз на 9 ступеней за последние десять лет. События 6 января с атакой Капитолия США, когда сторонники Трампа протестовали против результатов президентских выборов, по его словам, также подорвало американскую демократию в глазах многих союзников.

Помимо идеологии, эксперты видят в проведении "демократической конференции" и более приземленные резоны Вашингтона.

"Для многих стран в противоборстве США и КНР главное не идеология, а доступ к капиталу и технологиям. Так что участников встречи ждут разговоры не только о судьбах демократии, но и о конкретных технологических инициативах, таких как "Альянс будущего интернета" - способ привязать устойчивость демократии как политической системы к задаваемым Америкой технологическим и цифровым стандартам", - пишет телеграмм-канал "Пост-Америка".

Еще одна причина - внутренняя повестка.

"Байден специально акцентирует внимание и на угрозах демократии внутри самих США. Правда, к ним он относит не скандалы на выборах, усиление онлайн-цензуры или "культуру отмены", из-за которой по опросам уже 62% американцев боятся вслух высказывать свои взгляды. А лишь происки "правых экстремистов”, устраивающих нападки на контролируемые либеральным истеблишментом институты. В целом, саммит за демократию - это попытка закрепить реноме Байдена как "спасителя демократии" - будь то на Тайване или внутри самой Америки. С этой идеей Демпартия уже сейчас готовится идти на следующие выборы в 2022 и 2024, буквально транслируя старый, но неумирающий тезис о том, что "демократия - это власть демократов", - пишет телеграмм-канал Малека Дудакова.

Каков будет итог саммита. одни эксперты уже назвали инициативу Байдена об "альянсе демократий" новой "доктриной Трумэна" (после Второй мировой войны тогдашний президент США Трумэн объявил о внешнеполитической программе для помощи "свободным народам" в их борьбе против "тоталитарных режимов"). Другие настроены скептически, сомневаясь, что Вашингтону удастся собрать под свои знамена такие разные государства, когда даже среди западных союзников существуют разногласия на счет отношения с Россией и Китаем.

"Байден сформулировал главный стратегический вызов XXI столетия: борьба демократии с автократией. Внешнеполитическая стратегия США должна быть сфокусирована на укреплении демократического мира на фоне прошлых, настоящих и будущих угроз. Вопрос в том, сможет ли администрация США превратить это видение в реальность", - пишет о формировании "доктрины Байдена" Хэл Брэндс, эксперт университета Хопкинса, колумнист Bloomberg.

"В одиночку не справимся"

На Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности в феврале этого года Байден заявил, что авторитарные устремления "создают угрозу для демократии во всем мире, мир находится на переломном этапе, и демократия должна победить". И пожелал отправить "ясный сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся".

"Есть такие люди, как Си Цзиньпин и Путин, которые считают, что демократии не могут объединиться. Мир меняется настолько быстро, что нам не удаётся объединиться и решить сложные вопросы", - обосновал Байден свою идею об "альянсе демократий" на недавней встрече с представителями местных властей, прошедшей в режиме видеоконференции.

Перед своей инаугурацией, в декабре 2020 года Байден заявлял в интервью CNN, что планирует решать вопросы, затрагивающие контакты с Москвой, Пекином и Тегераном, не "в одиночку", а в союзе с другими странами.

"Все эти проблемы, как мне кажется, будет очень сложно решить. Но я знаю одно: в одиночку мы не справимся. Именно поэтому для решения целого спектра проблем, касающихся не только Ирана, но также России, Китая и прочего, мы должны быть частью большой группы", - сказал тогда Байден.

Впрочем, мечта Байдена о таком альянсе может разбиться о национальные интересы стран, которые он планирует позвать в свою коалицию. Германия, например, не откажется от газопровода Северный поток-2, а значит, Берлин продолжит сотрудничать с Россией. Также у европейских государств - свои интересы в Китае.

"К тому же в арсенале западных демократий не осталось других средств, кроме санкций, которые часто оказываются неэффективными, а порой и контрэффективными", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"Лишь бы не грозили оружием и не свергали правительства - но ведь не устоят"

В России звучат предположения, что "альянс демократий" задумывается как некий двойник НАТО, в расширенном виде.

"Если это будет именно конкурентная гонка, технологическое, экономическое и идеологическое соревнование – то никаких возражений. Почему бы и не посостязаться. К счастью, придираться по поводу допинга в этом соревновании никто не будет. Лишь бы не грозили оружием, не двигали военные блоки, не свергали силком правительства, не изгалялись, изобретая всё новые санкции. Но ведь скорее всего не устоят – пройдут по всему списку", - написал на своей странице в Facebook российский политик и историк Сергей Станкевич.

Есть мнение, что альянс не только не приведет к торжеству демократии, а может еще больше усилить напряженность в мире и свести на нет переговоры по климату и ядерному разоружению.

Эксперт из Джорджтаунского университета Чарльз Купчан полагает, что идея Байдена может помочь объединению американцев вокруг флага, но в целом является стратегической ошибкой.

"Учитывая различие интересов, значительная напряжённость в американо-китайских и американо-российских отношениях неизбежна. Но новейшая эскалация враждебности повышает риск грубого дипломатического разрыва (или чего-то худшего) и блокирует необходимое сотрудничество при решении общих проблем, таких как изменение климата, глобальное здоровье, ядерное нераспространение, управление взаимозависимой мировой экономикой", - сказал "Стране" Купчан.

Как считает Купчан, политика сдерживания могла сработать против СССР во время Холодной войны, однако сегодня стратегия "кто не с нами, то против нас" не принесёт таких же результатов.

"А поскольку США нуждаются в китайской помощи, чтобы сдерживать КНДР, остановить глобальное потепление, решать транснациональные проблемы, Америке следовало бы начать разрабатывать стратегию, которая не будет ограничиваться лишь принципом "мы против них", - считает эксперт.

Оторвать Россию от Китая

Противостояние США с Китаем может лишь консолидировать альянс Пекина с Москвой. Поэтому, считает Купчан, Белому дому выгоднее оторвать Россию от Китая.

"В 1970-е годы США наладили контакты с Китаем, чтобы ослабить коммунистический блок, а сегодня Байден и его европейские союзники должны попытаться привлечь Россию к Западу", - говорит Купчан.

Кроме того, США вряд ли получат поддержку в борьбе с Китаем от европейских и азиатских партнёров. Тем более Евросоюз подписал инвестиционное соглашение с Китаем, несмотря на возражения администрации Байдена.

Как полагает социолог, профессор университета Олбани Ричард Лахманн инвестиционный договор ЕС с Китаем накануне инаугурации Байдена свидетельствует о сопротивлении, с которым столкнётся американский президент.

Мнения на счет будущего альянса разделились и внутри самого Белого дома.

"Одни настаивают на возврате к внешней политике времен Обамы. Это означает глубокую вовлеченность Белого дома во внешнюю политику и осторожное отстаивание национальных интересов. То есть, например, продолжать противодействие Китаю, при этом не превратив его в жесткое противостояние демократии и авторитаризма, а взаимодействовать с Пекином по климату, общественному здравоохранению и другим вопросам. Потому идею саммита они поддерживают, но опасаются, что он может стать спусковым крючком жесткого противостояния. Вторая группа считает, что противодействие Китаю - главный вызов США, решать который должны помогать других демократические страны, и что при этом не надо бояться снизить уровень отношений с авторитарными режимами", - делится с нами директор Центра США и Европы Брукингского института Томас Райт.

Учитывая разногласия по вопросу противостояния с "недемократическими" государствами, у экспертов есть сомнения на счет реализации плана Байдена.

"Для соглашения о продвижении демократии в мире потребуется тщательный баланс между политическими, экономическими и геополитическими интересами государств-участников. И это почти наверняка гарантирует, что соглашения о решительной защите принципов "по Байдену" достигнуто не будет", - считает Лахманн.