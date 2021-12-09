В России первым заместителем министра здравоохранения назначили Владимира Зеленского - тезку президента Украины. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на сайте российского правительства.

"Назначить Зеленского Владимира Анатольевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации", - сказано в документе.

Владимир Анатольевич Зеленский с 2000 по 2007 год работал на разных должностях в Департаменте бюджетной политики российского Министерства финансов.

В 2007 году стал помощником министра здравоохранения и социального развития, затем возглавил Департамент развития медицинского страхования. С 2012 года в течение трех лет руководил Департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В 2014 году возглавил Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования, где и работал до настоящего времени.

Напомним, ранее "Страна" писала о другом однофамильце президента Украины - Игоре Зеленском из Луцка. Его уличили в воровстве мяса. Сначала ему удалось убедить суд, что он пошел на преступление, чтобы прокормить свою большую семью - троих детей и жену, которая в тот момент находилась на лечении. Тогда его выпустили из СИЗО. Однако спустя год он снова попался на краже мяса и сядет в тюрьму на 4 года.

Кроме того, мы сообщали, что в 2020 году на западе Украины родители дали ребенку имя Зеленский.