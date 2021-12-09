В Украине в следующем году предложили отметить на государственном уровне 100-летие со дня рождения родного дедушки народного депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева.

Валентин Потураев был учёным-механиком. 18 января исполнится 100 лет со дня его рождения. И эта дата включена в проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев на государственном уровне в 2022 году, внесенного в Верховную Раду.

Одним из авторов этого документа является сам внук академика, Никита Потураев.

Еще одним автором проекта является коллега Потураева Евгения Кравчук, уроженка города Чорткова в Тернопольской области. В документе также предлагается в 2022 году отметить 500-летие со дня основания этого города.

Среди других памятных дат - 80 лет с момента создания Украинской повстанческой армии.

Нардеп Потураев внес проект празднования памятных дат-2022. Источник: Telegram/Политика Страны

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками, а Международный день борьбы за права женщин (8 марта) и День труда (1 мая) отмечать как международные дни, но не как выходные.

Также мы писали, что президент Зеленский заявил, что новый день украинской государственности будет официально выходным. Предположительно, это будет 28 июля, на День крещения Руси.