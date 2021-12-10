Годовая инфляция в Соединенных Штатов Америки по итогам предыдущего месяца ускорилась до 6,8%, против 6,2% в октябре. Это максимальное значение за последние 39 лет — в последний раз на таком уровне показатель был зафиксирован в 1982 году.

Об этом свидетельствуют данные Министерства труда США.

Только за ноябрь цены подскочили на 0,8%, а в октябре - на 0,9%.

По данным BLS, цены выросли на бензин, жилье, продукты питания, подержанные автомобили и грузовики, а также новые автомобили.

Энергетический индекс вырос на 3,5% в ноябре, в то время как индекс бензина подскочил на 6,1%.

Продукты питания подорожали на 0,7%.

В Америке шестой месяц подряд инфляция превышает отметку в 5%.

По мнению аналитиков, это приведет к тому, что Федеральная резервная система США, которая выполняет функции центрального банка, раньше запланированного срока сократит программу покупки казначейских облигаций и повысит базовую процентную ставку.

Напомни, вчера, 8 декабря, мы сообщали о том, что в среду, 8 декабря, безналичный курс доллара упал на 11 копеек, и межбанк закрылся на 27,17-27,18 грн/$. Наличные курсы опустились на 8 копеек на продаже и на 5-10 копеек на покупке:

до 27,30-27,60 грн/$ - продажа;

до 27,05-27,20 грн/$ - покупка.

Люди менее активно раскупали наличный доллар, и цены оптового рынка отошли с 27,27-27,35 грн/$ до 27,17-27,24 грн/$.

Кроме того, мы также сообщали о том, что в США дисконтные супермаркеты Dollar Tree последними из дисконтных сетей страны откажутся от ценовой политики "Все за один доллар". Такую политику компания соблюдала на протяжении больше 35 лет. В самой сети заявили, что в 2022 году поднимут большинство цен на 25 процентов или более.

