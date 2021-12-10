Российский путешественник родом из Запорожской области Федор Конюхов рассказал, откуда берет деньги на свои экспедиции. Он профессиональный художник и его единственный источник дохода - картины, которых он создал около трех тысяч.

Об этом говорится в сюжете РИА Новости.



"На самом деле я художник, это моя профессия. Но чтобы написать некоторые картины, мне пришлось семь раз обойти вокруг света. Между прочим, это мой единственный заработок: деньги я получаю только за картины, а на экспедиции я их трачу", - сказал Конюхов.



Он добавил, что является автором около трех тысяч картин, большинство из которых находятся в частных коллекциях, например, у Билла Клинтона.

12 декабря Конюхов отметит 70-летие. Он родился в 1951 году в селе Чкалово Приазовского района Запорожской области. Окончил Одесское мореходное училище, Ленинградское арктическое училище и Бобруйское художественное училище. В 1970-х годах учился в Ленинградской духовной семинарии.



К путешествиям Федор стремился с детства. Первую экспедицию совершил в 15 лет: пересек Азовское море на рыбацкой весельной лодке. Всего на его счету более 40 экспедиций и восхождений. Он первый в мире человек, который достиг пяти полюсов: Северного и Южного географических, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюса высоты (поднимался на Эверест) и полюса яхтсменов - мыса Горн. В 2016 году он установил мировой рекорд одиночного кругосветного путешествия на воздушном шаре, обогнув Землю за 11 дней.



Что касается художественного творчества, то Конюхова в 1983 году приняли в Союз художников СССР, и он стал самым молодым членом этого объединения. Он также является академиком Российской академии художеств.

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