Жителя Житомира признали виновным по делу о "пиратских играх" для игровой консоли PlayStation и оштрафовали на 10 200 гривен.

Об этом сообщается в решении суда, опубликованном на сайте Единого реестра Украины.

Правообладатели через специальные сервера могли отследить "перепрошитую" игровую консоль и использование нелицензированного ПО. Обвиняемый пошел на "мировое" соглашение и, по решению суда, выплатит штраф.

По данным следствия, мужчина создал свой интернет-магазин, в котором предлагал услуги по перепрограммированию игровых консолей PlayStation.

Правоохранители утверждали, что действия 33-летнего жителя Житомира нанесли ущерб правообладателям в 50 тысяч гривен.

В ходе досудебного расследования было установлено, что мужчина разместил в интернете объявления, в которых предлагал услуги по продаже и установке компьютерных игр/программного обеспечения на игровые консоли PlayStation.

Находясь в магазине техники, обвиняемый установил и активировал программы HEN и Webman, которые используются для нелегальной перепрошивки приставки. Позже мужчина, как говорится в реестре судебных решений, скачал с российского торрент-сайта "пиратские" игры - GTA 5, Тhe Last of Us, Skyrim, Mortal Kombat, FIFA, Far Cry 3, Call of Duty: Black Ops 2.

33-летний мужчина признал свою вину, а суд, ссылаясь на договор о примирении, оштрафовал обвиняемого на 10200 гривен.

Помимо этого, житель Житомира должен заплатить более 11 тысяч гривен в качестве компенсации за проведенные экспертизы.

