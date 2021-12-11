В Киеве утром в субботу, 11 декабря, от сердечного приступа скончался бывший депутат Киевсовета Алексей Новиков (партия "Единство"). Ему было 38 лет.

Об этом сообщила в Facebook в субботу, 11 декабря, супруга Новикова.

"Сегодня утром от нас ушел мой любимый муж, прекрасный человек, сын, отец и товарищ, Алексей Новиков! Попрощаться с ним можно завтра, 12.12.21, в киевском колумбарии на Байковом кладбище в 14:00. С собой строго запрещено нести венки, только живые цветы!" – написала жена Алексея.

У Алексея Новикова остались четверо детей.

В пресс-службе Киевсовета выразили соболезнования родным и близким, а также уточнили, что причиной смерти Новикова стал сердечный приступ.

В VIII созыве Киевсовета Алексей Новиков был секретарем экологической комиссии. Он был инициатором создания нескольких скверов в Днепровском районе столицы.

Ранее "Страна" сообщала, что 3 декабря во Львове умер Роман Славитич, директор Дома ученых, где прошла скандальная "Голодная туса" блогеров в День памяти жертв Голодомора. 75-летний мужчина скончался в мэрии, на встрече с помощником первого заместителя городского главы.

Также мы писали, что в четверг, 25 ноября, умер бывший мэр Киева 83-летний Александр Омельченко. Он возглавлял столицу с 1996 по 2006 год. С июня 2014 года он был депутатом Киевского городского совета.