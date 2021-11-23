Во вторник, 23 ноября, скончался народный артист Украины, дирижер оркестра Национальной оперы Украины Аллин Власенко. Ему было 83 года.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Национальной оперы на своей странице в Instagram.

В Нацопере добавили, что три года назад маэстро отметил 60-летний юбилей творческой деятельности.

Причина смерти Аллина Власенко не сообщается.

Справка. Аллин Власенко закончил Харьковскую консерваторию (оркестровый факультет, по классу кларнета). На третьем курсе стал руководителем группы кларнетов симфонического оркестра Харьковского оперного театра. Дирижированию учился у доцента Алисы Видулиной.

С 1966 года Власенко был дирижёром Государственного симфонического оркестра Украины. В 1971 году стал дирижером Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко.

В период с 1992 по 1996 - главный дирижер симфонического оркестра Харьковской филармонии.

Всего в репертуаре Аллина Власенко более 50 оперных и балетных представлений.

Он поставил балеты "Баядерка", "Щелкунчик", "Ночь перед Рождеством", "Кармен-сюита", "Спящая красавица" и другие.

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