В американском городе Эдвардсвилл на складе Amazon погибли шесть человек. Причиной стало сильное торнадо, которое обрушило крышу здания.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что в результате стихийного бедствия снесло крышу склада, а также повредило одну из стен. Из-под обломков самостоятельно смогли выбраться 45 человек. Однако точное количество пропавших без вести рабочих на данный момент неизвестно.

Свидетели утверждают, что торнадо застал рабочих врасплох, в связи с чем укрыться они решили именно на складе.

Позже генеральный директор Энди Ясси написал в соцсети, что компания "убита горем" из-за потери своих сотрудников. При этом они якобы продолжают тесно сотрудничать с местными властями в спасательных операциях. А основатель Amazon Джефф Безос пообещал, что сообществу предоставят всестороннюю поддержку.

Напомним, ранее мы писали, что в июне в Южноморавском регионе Чехии пронесся торнадо. Из-за непогоды погибли по меньшей мере три человека, сотни раненых.

Кроме того, мы писали, что из-за торнадо в Арканзасе погибли два человека, еще пять серьезно пострадали.