В воскресенье, 12 декабря, в Киеве могут временно закрыть на вход несколько центральных станций метрополитена в связи с проведением футбола на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"В воскресенье, 12 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

В метрополитене заявили, что перед началом матча на вход будет закрыта станция "Олимпийская". А после завершения игры – "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Как сообщают в метрополитене, механизм ограничения на вход применяется из соображений безопасности и во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Ранее "Страна" писала о том, что недавно в Киеве было частично приостановлено движение поездов метро на "синей" ветке, под поезд попал человек. Как выяснилось, 18-летняя девушка сама прыгнула под поезд.

Также мы сообщали, что "голос" харьковского метро внезапно умер на станции подземки, ожидая поезд.