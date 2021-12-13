Президент Владимир Зеленский встретился с композитором Игорем Покладом и его супругой Светланой и вручил художнику орден Государства с присвоением звания Героя Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Посвятив свою жизнь музыкальному искусству, вы действительно стали Мастером. Без преувеличения, ваша музыка является голосом Украины. Ваши песни звучат по всему миру. Эти композиции относятся к лучшим жемчужинам национального духовного достояния, без которых невозможно представить современную украинскую культуру", – сказал Зеленский, обращаясь к Покладу.

Игорь Поклад в 1966-1968 годах был художественным руководителем ансамбля "Мечта" в Киеве. Он является композитором музыкальной комедии "Вторая свадьба в Малиновке" (1974), мюзиклов "Конотопская ведьма" (либретто Жолдака, 1982), "Рождественская ночь" (по Н. В. Гоголю, 1987), "Засватанная - не венчанная", (по И. Карпенко-Карому) и многих других.

Напомним, 10 декабря Игорю Покладу исполнилось 80 лет. В связи с этим его жене Светлане позвонили из Офиса президента и предложили сбросить поздравление от Владимира Зеленского на Вайбер, чтобы Светлана его самостоятельно распечатала. Это очень возмутило женщину.

Однако, после скандала с семьей Игоря Поклада в его 80-летний юбилей президент Владимир Зеленский вручил народному артисту звание Героя Украины.