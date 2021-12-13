В городе Владимир-Волынский Волынской области очевидцы увидели кота в игровом автомате с игрушками.

Об этом сообщается в паблике "Твой Владимир" на Фейсбуке.

"По улице Ковельской в игровом автомате прохожие увидели кота. Просьба сообщить владельцам автомата, чтобы выпустили", - сказано в записи.

В комментариях подписчики строят предположения, как животное попало в автомат. Один допустил, что его ради забавы туда подбросили дети. Другой, - что кот сам залез погреться в автомат.

Также один из жителей города через час после появления поста написал, что кот уже сам выбрался из автомата.

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