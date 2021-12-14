В Турции 29 ноября отравился украинский моряк, его доставили в реанимационное отделение. Однако медсотрудникам не удалось спасти жизнь 26-летного парня.

Об этом сообщает издание Milliyet.

Согласно полученной информации, 26-летний украинец Максим Стовба дежурил на грузовом судне под иностранным флагом, которое доставило пшеницу из России в Самсун. Молодой парень сначала пил водку, а затем дезинфицирующее средство.

После чего госпитализировали в городскую больницу с отравлением. Там он впал в кому. Усилия врачей ни к чему не привели, и моряк умер.

Погибший от отравления украинец Максим Стовба. Источник: milliyet.com.tr

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Турцию из Одессы прибыло судно, на борту которого трое суток находится мертвый моряк — гражданин Украины.

Кроме того, "Страна" также сообщала о том, что 30 сентября, два украинских моряка с сухогруза AP Astarea скончались один за другим. У моряков не было никаких видимых признаков болезней. В это время судно стояло пришвартованным в порту Читтагонга - города на юго-востоке Бангладеш.