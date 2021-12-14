Нардепы от "Слуги Народа" создали в Телеграме чат "Новый год", где обсуждают предстоящий новогодний корпоратив.

Переписку нардепов удалось заснять корреспондентам "Страны".

В частности, Николай Тищенко предлагает провести вечеринку в пятницу в 17:00 в загородном ресторане "Харвест" на Обуховской трассе. Как выяснила "Страна", в заведении подают золотой стейк "Томагавк" от шефа за 780 грн, чёрную икру по 1800 грн за 30 грамм, и аргентинские креветки за 990 грн.

Напомним, свой первый новогодний корпоратив в 2019 году "слуги народа" провели с большим размахом в конгрессно-выставочном центре "Парковый": для народных избранников пела известная украинская артистка Тина Кароль, а ведущей была Катя Осадчая. Во время вечеринки Владимир Зеленский не отказывал депутатам в фото и, по словам очевидцев, даже танцевал. О том как прошла вечеринка парламентариев подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что осенью "слуги" собрались в Трускавце на корпоративе в ресторане "Ё-моё". Вместе нардепами в ресторан явился Давид Арахамия и заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Кирилл Тимошенко.