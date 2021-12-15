В Киеве больше не будет проводится благотворительная барахолка КуражБазар, поскольку в месте проведения фестиваля на ВДНХ будет строится президентский университет.

Об этом рассказала основательница Куража Алена Гудкова в своих Инстаграм-историях.

На вопрос о причине закрытия барахолки Гудкова ответила, что договор аренды закончился и проекту его не продлили, поскольку на этом месте и вокруг него будет строится Президентский Университет.

Алена Гудкова создала КуражБазар в 2014 году. Барахолка проходила на втором этаже 19-го павильона Национального экспоцентра Украины. В 2017 году "КуражБазар" получил второе место в номинации "Благотворительная акция" на VI национальном конкурсе "Благотворительная Украина" .

Напомним, в конце весны Владимир Зеленский рассказал о планах построить Президентский университет будущего. Планируется, что вуз будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, космических, энергетических и биотехнологий.

При этом обучение в университете собираются сделать бесплатным, однако выпускники должны будут остаться и работать в Украине. Критерии для абитуриентов вуза будут довольно высокие.