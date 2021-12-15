В Волынской области каждый год около полутора тысячи людей обращаются за медицинской помощью после контакта с животными, в течение последних трех лет большая часть таких обращений связана с домашними питомцами, кошками и собаками. По состоянию на начало декабря за помощью из-за укусов уже обратились 1200 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Волынский ОЦКПХ Минздрава".

По данным на начало декабря за медицинской помощью из-за контакта с животными обратились почти 1200 человек, из них 45% - дети и подростки. Больше обращений по поводу укусов животными зафиксировали Луцке (407), Ковельском (201), Луцком (104).

"Эпидемиологическим расследованием обращений установлено, что почти во всех случаях имел место именно укус известными животными , в основном собаками (более 75%) и кошками (до 20%). В большинстве таких обращений преобладал неспровоцированное нападение животного (подбежало и укусило)", - сказано в сообщении.

В декабре текущего года подобные случаи нападений собак случились с детьми в трех районах. При чем в первом случае ребенок ехал на самокате, а в двух других собаки напали при попытке взять на руки или погладить.

Напомним, в Египте произошло нашествие скорпионов. От укусов пострадали около полутысячи человек.

Также сообщалось, что во Львовской области мальчик попал в реанимацию после укуса змеи в палец.