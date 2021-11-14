В городе Асуан на юге Египта три человека погибли и более 450 пострадали от укусов скорпионов, заполонивших улицы и дома после сильного шторма и крайне редкого в этих широтах града.

Об этом сообщает BBC.

Из-за сильных дождей в Египте скорпионов регулярно вымывает на улицы. В пятницу, 12 ноября, в районе реки Нил были сильные ливни и град с грозой, что и привело к нашествию этих членистоногих. Теперь люди боятся массового появления змей, что часто случается после таких бедствий.

Медицинским центрам в селах вблизи гор и пустынь были предоставлены дополнительные дозы противоядия. Людей призывают оставаться дома, избегать мест с деревьями и быть внимательными.

Укусы скорпиона обычно не представляют угрозу для жизни, однако дети и пожилые люди могут столкнуться с серьезными осложнениями. Яд, который способен убить человека, производят около 30 из 1 500 видов скорпионов.

В Египте обитают два вида одних из самых смертоносных в мире толстохвостых скорпионов, яд которых может убить человека менее чем через час. При укусе у человека наблюдается затруднение дыхания, подергивание мышц и необычные движения головы.

Ранее "Страна" сообщала, что одиннадцать туристов из Украины отравились в одном из отелей Египта.

Также мы писали, что после гибели оператора из Украины члена съемочной группы фильма Болдуина "Ржавчина" укусил ядовитый паук. Джейсон Миллер, который занимался освещением на съемочной площадке ленты, находился на съемочной площадке, когда его укусил коричневый паук-отшельник.