В Сумской области кинологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) нашли пожилую женщину, которая исчезла 2 суток назад.

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины в четверг, 16 декабря.

По данным спасателей, 15 декабря на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в с. Пустовойтовка Роменского района Сумской области ушла из дома и не вернулась на ночь женщина 1937 года рождения.

На поиски пропавшей отправились кинологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Было обследовано более 7000 квадратных километров. Наконец, почти через сутки поисков, женщину нашли живой и в сознании. После этого ее госпитализировали в медицинское учреждение.

"То, что пожилого человека, который почти двое суток в декабрьскую непогоду провел на улице, удалось найти живым и при сознании – настоящее предновогоднее чудо", – комментируют после 24 часов интенсивного поиска истощенные, но счастливые кинологи-спасатели.

В Сумской области нашли живой пропавшую пожилую женщину. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

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