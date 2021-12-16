Пограничники Украины задержали нелегалов из Афганистана в заброшенном здании школы возле границы с Румынией.

Об этом сообщает в Facebook Госпогранслужба Украины в четверг, 16 декабря.

О подозрительных лицах в пограничном селе на Закарпатье сообщил местный житель. Ночью стражи порядка обнаружили в заброшенном помещении старой школы группу иностранцев. Трое из восьми человек – дети 8, 12 и 15 лет. Двое взрослых оказались их родителями.

По словам главы семейства нелегалов, они уже несколько лет проживали в Киеве, где искали возможность попасть в страны Евросоюза. За 9000 долларов США посредники согласились помочь им незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

Иностранец рассказал, что их везли в Закарпатье автомобилями и по дороге подобрали еще одну гражданку Афганистана. Переночевали они в неизвестном помещении, а затем с завязанными глазами ехали дальше.

На следующий день мигрантов доставили в заброшенную старую школу Нижней Апши, где уже находились еще двое их соотечественников.

В настоящее время выясняются все обстоятельства незаконного путешествия иностранцев и устанавливаются лица, причастные к его организации.

На границе с Румынией пограничники задержали восемь нелегалов-афганцев. Источник: Facebook/погранслужба Украины

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники задержали четырех азербайджанцев с украинским проводником у границы с Россией.

Также мы писали, что в Польше три украинца, россиянин и таджик переправляли в страну мигрантов. В задокументированном случае сообщают о попытке переправить через границу 18 нелегалов.