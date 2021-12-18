В челябинском Чебаркуле солдат, который проходил там срочную воинскую службу, по телефону поссорился со своей девушкой, после чего заперся в туалете и зашил себе рот.

Об этом сообщает издание "Курс дела".

По предварительным данным, 19-летний срочник Иван в ходе грубого диалога со своей девушкой по телефону поссорился с ней на почве ревности.

После чего служащий заперся в туалете и зашил свой рот с помощью швейной иглы и трикотажной нити.

Солдат попытался скрыть свое мастерство "шитья" с помощью медицинской маски. Однако после того, как к нему обратился дежурный и не получил ответа - стало известно об этом происшествии.

Медики оказали молодому человеку необходимую помощь, сняли швы со рта. Сейчас с ним работают психологи.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в 169-м учебном центре "Десна", что в Черниговской области, прямо на посту совершил суицид военнослужащий-срочник. Трагедия произошла 24 октября в 3:53 ночи.

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