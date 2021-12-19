В результате супертайфуна, который прошел на Филиппинах, погибли по меньшей мере 75 человек.

Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, около 300 тысяч человек из-за катаклизма были вынуждены покинуть свои дома и курорты, поскольку тайфун Раи разорил южные и центральные районы, оставив людей без коммуникации и электричества.

Тайфун сорвал крыши со зданий и повалил бетонные опоры электропередач.

Согласно официальной статистике, из-за разгула стихии погибли минимум 75 человек. А губернатор популярного туристического центра Бохол Артур Яп сообщил о 49 смертях.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Москве бушевала непогода: порывистый ветер валил деревья, а всего за несколько часов выпала почти треть месячной нормы осадков. В Подмосковье в результате непогоды пострадали три человека.

Также "Страна" писала, что тайфун "Хайшен" недавно обрушился на юг Японии. Специалисты-метеорологи назвали катаклизм самым мощным в 2020 году.

Кроме того, мы сообщали, что мощный ураган "Лора" обрушился на юго-западную часть американского штата Луизиана. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере шесть человек.