В Украинском центре оценивания качества образования рассказали о том, что стоимость пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2022 году составит от 213 до 309 грн, в зависимости от региона.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В центре сообщают, что разрыв в цене связан с особенностями организации пробного ВНО, в том числе стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, а также с прогнозируемым количеством тестирований и т.д.

Кроме того, стало известно, что 19 марта состоится пробное внешнее независимое оценивание:

украинского языка;

украинского языка и литературы

26 марта пройдет пробное ЗНО по следующим предметам:

истории Украины;

математики;

математики (задание уровня стандарта);

биологии;

географии;

физики;

химии;

английского, испанского, немецкого, французского языков.

Кроме того, уточняется, что оплачивать пробное ВНО должны родители или опекуны учащихся.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что после того, как украинские школьники массово не сдали ЗНО по математике в 2021 году (треть не справились с заданиями), в Министерстве образования решили сделать этот предмет обязательным и расширить перечень специальностей, для которых математика станет обязательной для поступления.

Кроме того, мы также писали, что в 2022 году выпускники украинских школ должны будут сдать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по 4 предметам: украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку и еще по одному предмету на выбор.