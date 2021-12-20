Украинский центр оценивания качества образования сообщил, сколько будет стоить пробное ВНО-2022
В Украинском центре оценивания качества образования рассказали о том, что стоимость пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2022 году составит от 213 до 309 грн, в зависимости от региона.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
В центре сообщают, что разрыв в цене связан с особенностями организации пробного ВНО, в том числе стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, а также с прогнозируемым количеством тестирований и т.д.
Кроме того, стало известно, что 19 марта состоится пробное внешнее независимое оценивание:
- украинского языка;
- украинского языка и литературы
26 марта пройдет пробное ЗНО по следующим предметам:
- истории Украины;
- математики;
- математики (задание уровня стандарта);
- биологии;
- географии;
- физики;
- химии;
- английского, испанского, немецкого, французского языков.
Кроме того, уточняется, что оплачивать пробное ВНО должны родители или опекуны учащихся.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что после того, как украинские школьники массово не сдали ЗНО по математике в 2021 году (треть не справились с заданиями), в Министерстве образования решили сделать этот предмет обязательным и расширить перечень специальностей, для которых математика станет обязательной для поступления.
Кроме того, мы также писали, что в 2022 году выпускники украинских школ должны будут сдать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по 4 предметам: украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку и еще по одному предмету на выбор.