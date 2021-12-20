Синоптик Наталья Диденко рассказала о стремительном похолодании на территории Украины.

Об этом сообщает в Facebook в понедельник, 20 декабря, синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, во вторник, 21 декабря, в Украине температура воздуха днем снизится до -3...-9 градусов мороза, в Сумской и Черниговской областях будет до -9...-12 градусов мороза.

В южной части страны будет теплее, однако в середине недели арктический воздух доберется и туда.

Постепенно, на неделе, морозы будут крепнуть и ночью достигнут -9...-16 градусов, местами -18 градусов, днем ожидается -5...-12 градусов.

По словам синоптика, в Киеве в День зимнего солнцестояния, 21 декабря, существенных осадков не ожидается, но придет арктическое похолодание.

В самую длинную ночь года и в течение завтрашнего дня в столице Украины ожидается -6...-10 градусов.

"До пятницы морозы будут испытывать наши носы, теплосети, устойчивость к гололеду и сложность выбора между элегантным пальто и толстенным бесформенным пуховиком. А в конце недели атмосферные фронты принесут потепление, оттепель, мокрый снег с дождем и сильный ветер", - добавила Наталья Диденко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, сколько в Украине продлятся холода и что будет с погодой на праздники.

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