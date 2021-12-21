В Индийском океане, у северо-восточного побережья Мадагаскара грузовое судно потерпело крушение. На борту корабля находились 130 нелегальных пассажиров, не менее 17 из них - погибли, около 70 - пропали без вести.

Об этом со ссылкой на Агентство морских и речных портов сообщает Associated Press.

Судно под название Francia покинуло город Антанамбе и направлялось в сторону порта Суаньерана-Ивонго утром в понедельник, 20 декабря.

По предварительным данным, крушение произошло из-за дыры в корпусе судна.

"По информации, которую мы смогли собрать, вода попала в машинное отделение. Вода начала подниматься и поглотила все двигатели. Затем корабль начал тонуть", - сказал гендиректор агентства Жан Эдмонд Рандрианантенаина.

По его словам, по меньшей мере, 45 человек были спасены. При этом как минимум 17 - погибли, еще 68 человек пропали без вести. Их ищут три лодки национального флота и морского агентства.

Вместе с тем, в агентстве заявили, что судно зарегистрировано как грузовое и оно не имеет права перевозить пассажиров, а Антанамбе не является официальным портом.

Ранее мы писали, что недавно у берегов Ливии затонула лодка с мигрантами. Погибли 75 человек.

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