Святошинский суд изучил показания "грузинских снайперов" по делу о расстрелах людей на Майдане в феврале 2014 года и вызвал в суд бывшего грузинского военного, сторонника и активного помощника Михаила Саакашвили, а ныне командира "Грузинского легиона" Мамуку Мамулашвили.

Об этом сообщил адвокат, представляющий интересы экс-сотрудников "Беркута" в Святошинском суде Киева, Александр Горошинский на своей странице в Facebook.

"Святошинский суд исследовал показания грузинских снайперов и вызывает в суд М. Мамулашвили. Судом присяжных Святошинского районного суда Киева рассматривается уголовное производство по бывшим сотрудникам ПМОП "Беркут", - написал он.

Согласно доказательствам, как пишет адвокат, "гражданские лица, работники правоохранительных органов и военнослужащие внутренних войск МВД Украины" были ранены из огнестрельного оружия, "в частности от выстрелов из секторов расположения подконтрольных активистам зданий консерватории и гостиницы "Украина" в столице.

"В ходе сбора стороной защиты доказательств допрошены граждане Грузии: Александр Ревазишвили, Георгий Бежиташвили, Цезари Баджаладзе, сообщающие, что они являлись свидетелями применения огнестрельного оружия из здания гостиницы "Украина" и здания консерватории", - добавил правозащитник.

По словам трех вышеупомянутых лиц, как пишет адвокат, в феврале 2014 они принимали участие в акциях протеста в центре Киева на стороне активистов Майдана и "20 февраля 2014 были очевидцами применения огнестрельного оружия по гражданским лицам и правоохранителям из дома консерватории и гостиницы "Украина" и назвали фамилии, в частности, отца и сына Парасюков, Пашинского, Саакашвили".

Адвокат добавил, что суд изучил материалы международной правовой помощи. В частности, речь идет о видеозаписи допроса свидетеля Ревазишвили и протоколах его допроса.

В связи с этими данный Святошинский районный суд Киева и вызвал на допрос в качестве свидетеля Мамулашвили, "которого "грузинские снайперы" называют одним из организаторов расстрелов на Майдане.

Допрос состоится, в среду, 22 декабря.

Напомним, впервые трое граждан Грузии Ревазишвили, Баджаладзе и Бежиташвили появились на публике в 2018 г. в итальянском фильме "Украина. Скрытая правда" и израильском "Площадь разбитых надежд". Они заявили, что были очевидцами и соучастниками расстрелов митингующих и сотрудников МВД на Майдане 20 февраля 2014 года.

Также весной 2020 года тема "грузинских снайперов" на Майдане была поднята в скандальном фильме бывшего советника президента США Майкла Капуто "Украинский обман" на телеканале One America News.

Ранее мы писали, что Александр Горошинский показал заявление "грузинского снайпера" о расстрелах на Майдане. По словам адвоката, "грузинские снайперы" - это люди, прошедшие военную подготовку в грузинской армии. Все они прошли подготовку в специальных лагерях под руководством так называемого движения "Свободная зона", подконтрольного окружению тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По их словам, их использовали для выполнения "политических заказов" режима Саакашвили: подавление народных протестов грузинской оппозиции, давление, похищение местных бизнесменов. В народе их называли "зондеркомандами". Руководил всем этим Мамука Мамулашвили – бывший грузинский военный, сторонник и активный помощник Саакашвили, курировавший так называемые зондеркоманды, проводившие расправы с политическими оппонентами Саакашвили.

Кроме того, "Страна" подробно рассказывала, кто спровоцировал стрельбу на Майдане 20 февраля 2014 года и предопределил кровавые события в тот день.