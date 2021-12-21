В распоряжении "Страны" оказалось эксклюзивное видео задержания 26-летней девушки, которая в Одессе угнала прогулочную яхту "Черная жемчужина". Судно было задекорировано под пиратскую шхуну, стояло на зимней швартовке у пирса во внутренней акватории яхт-клуба Одесского морвокзала.

Девушке удалось отшвартоваться, завести катер, но вот выйти из гавани не получилось - катер врезался в бетонный пирс. После этого злоумышленницу задержали полицейские.

Правоохранителям угонщица рассказала, что на судне она пыталась добраться до Николаева.

Напомним, по информации пресс-службы одесской патрульной полиции, девушка была возбуждена и вероятно, находилась под действием наркотиков. Правоохранители добавили, что угонщицу уже дважды в этом году останавливали на автомобиле за вождение в нетрезвом виде, и составляли протоколы по ст.130 КУоАП.

Интересно, что по мнению яхтсменов, самостоятельно отшвартовать яхту с места стоянки практически невозможно. Скорее всего, угонщице помогали другие люди. Однако на борту яхты на момент задержания девушка была одна.

Отметим, одесская яхта "Черная жемчужина" используется летом для коммерческого катания туристов.

Ранее "Страна" сообщала, что правоохранители сообщили о подозрении украинцу по факту захвата им судна в Индийском океане. Это первый случай за всю историю Украины, когда лицо привлекается к ответственности за пиратство.