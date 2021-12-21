Партия "Голос" заплатила за аналитическое исследование, которое провел бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, боле полумиллиона гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на отчет партии за третий квартал 2020 года на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Указано, что 516 тысяч гривень партия заплатила за аналитическое исследование, проведенное Максимом Нефедовым. Помимо этого, два миллиона гривень было заплачено за устные консультации и 600 тысяч гривень - за аналитические отчеты и анализы, которые есть в открытом доступе.

В документах сказано, что действующий депутат Киевсовета от партии "Голос" проводил исследование оценки состояния внедрения реформ в 25 секторах и SWOT-анализ.

Кроме того, еще 507 тысяч гривен "Голос" отдал некому ФОПу за услуги по управлению репутацией. При этом с 2019 по 2021 годы налогоплательщики профинансировали партию на 220 млн. гривен.

Напомним, фракцию "Голос" вместо Железняка возглавила беременная Александра Устинова.

Также сообщалось, что бывший глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сорвал брифинг Стефанчука и обвинил его зама Корниенко в преступлении.