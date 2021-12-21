Российский блогер Юрий Хованский обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом 21 декабря сообщил в своем Телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По словам Чикова, Хованский пожаловался в ЕСПЧ на:

незаконность избрания ему меры в виде содержания под стражей;

длительность содержания;

неоформленное в Следственном комитете задержание в ночь с 8 на 9 июня 2021 года (после обыска и до составления протокола о задержании);

нарушение требования безотлагательного рассмотрения правомерности стражи.

В частности, Хованский утверждает, что рассмотрение его жалоб на законность постановлений суда от 10 июня, 6 августа, 7 сентября, 6 октября и 3 ноября 2021 года не могут считаться безотлагательным, поскольку с момента получения этих жалоб судами первой инстанции и до рассмотрения Санкт-Петербургским городским судом проходило от 23 до 39 дней.

Чиков напомнил, что суд в Страсбурге многократно признавал длительность апелляционного обжалования стражи нарушением Конвенции (статья 5), считая избыточным в том числе срок в 17 дней.

Также правозащиткник коротко рассказал о деле Хованского - видеоблогера, чей канал на YouTube насчитывает 4,5 млн подписчиков. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за исполнения песни о теракте на мюзикле "Норд-Ост" на Дубровке в Москве.

Блогер содержится под стражей с 10 июня 2021 по настоящее время. Защита утверждает, что песню он исполнил единственный раз в 2012 году. Следствие со ссылкой на показания свидетелей - что исполнение было в 2018 году, поэтому срок давности уголовной ответственности не истёк.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, за что задержали Хованского.

Мы также сообщали, что блогера включили в перечень террористов и экстремистов.