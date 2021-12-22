Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал экс-главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в растрате 8,2 млрд грн и 137 млн ​​грн банковского учреждения. Для него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Следственный судья ВАКС полностью удовлетворил ходатайство и избрал бывшему председателю ПриватБанка меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение об его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода это лицо находится в международном розыске", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Александр Дубилет обратился в МВД Украины с просьбой об удалении размещенной о нем информацию с сайта правоохранительного ведомства.

Кроме того, мы также сообщали о том, что 28 октября ВАКС разрешил провести заочное досудебное расследование в отношении бывшего главы правления "Приватбанка". Таким образом, суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.