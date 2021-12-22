В среду, 22 декабря, появилось новое "зашкварное" видео со "Слугой народа".

В этот раз попался нардеп Николай Галушко, который также является членом комитета по правоохранительной деятельности. На видео он оскорбляет полицейских, остановивших его авто за нарушение ПДД.

То есть делает то же, чем занимался скандальный замглавы МВД Александр Гогилашвили.

Во фракции "Слуга народа" назвали видео местью со стороны отправленного в отставку Авакова, однако сам народный депутат в комментарии "Стране" это опроверг.

Случай с Галушко - это очередной из многих позорных инцидентов со "слугами", который показывает, что из себя представляет команда президента, куда попало много совершенно случайных людей.

Разбирались, что произошло, какие реакции последовали и чем известен оскандалившийся депутат.

"Ты больной что ли?" Что произошло с депутатом Галушко

Инцидент произошел еще год назад, но огласку получил только сейчас, когда видео опубликовала "Украинская правда". Выяснилось, что 18 декабря 2020 года в центре Киева полицейские остановили автомобиль нардепа за нарушение ПДД - пересечение двойной полосы.

Самого Галушко в авто не было, за рулем находился его водитель. Однако "слуга народа" вскоре прибыл на место происшествия и стал скандалить с патрульными, не стесняясь в выражениях.

"Ты больной что ли?! Это автомобиль народного депутата. Как ты можешь его осматривать?!" - говорит Галушко на видео.

Также, обращаясь к полицейскому, депутат заявил: "Я не понял! Кто освидетельствовал - пи@да, нах@й!", "Я бл@дь, нах@й, для вас, с@ка, выбиваю и финансы, и все остальное, а вы мне, бл@дь, рассказываете, как мне делать!" - заявил Галушко, видимо, имея в виду свою деятельность в комитете по правоохранительной деятельности в Раде.

Кроме того, он называл патрульного "больным на голову" и "дебилом".

Кстати, Toyota Land Cruiser 200, который остановили патрульные, записан на 65-летнюю мать депутата и в его декларации отсутствует - хотя пользуется машиной он. Автомобиль стоимостью около 2,5 млн грн был куплен в ноябре 2020 года (когда прошло чуть больше года с момента попадания Галушко в Раду). Сначала он заявил журналистам, что не ездит на этом автомобиле, а чуть позже – что задекларирует право пользования им.

Как отреагировали нардеп и "Слуга народа"

Комментируя инцидент Галушко снова повторил оскорбление в адрес правоохранителей.

"Там все вранье, что там написано. Не было ни одного нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые у меня находились в машине, мои личные и рабочие документы. Я им объясняю, а они - "мы могли это сделать". Дебилы, значит", - заявил нардеп в эфире канала "Украина 24".

Фракция "Слуга народа" отреагировала на скандал с нардепом Галушко. Официальную позицию опубликовала в Telegram-канале пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

В "Слуге народа" принесли извинения всем, кого могла обидеть ситуация.

"Фракция политической партии "Слуга Народа" осуждает действия народного депутата Николая Галушки и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более – для члена парламента. Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация", - говорится в сообщении.

При этом во фракции сразу и вполне конкретно перевели стрелки на своего политического оппонента - бывшего главу МВД Арсена Авакова. В "Слуге народа" заявили, что видео, записанное год назад, якобы использовалось Аваковым для шантажа нардепа, чтоб влиять на его голосования в Раде. А сейчас его обнародовали в отместку за то, что Галушко голосовал за отставку экс-министра.

"Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы. По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, состоявшееся 15 июля", - заявила Палийчук.

Эта позиция "слуг" выглядела крайне двусмысленно: получается, один из их нардепов голосовал в Раде, будучи под влиянием шантажа. И второй вопрос - останется ли это только словами или же получит продолжение в форме уголовного дела против Авакова.

Правда, позже сам Николай Галушко в комментарии "Стране" опроверг заявление собственной фракции в части, где говорилось, что слитым видео с его хамством полицейским его шантажировал Аваков.

"Никакого давления на меня не было и нет. Этот инцидент произошёл год назад. Передо мной извинились ребята за неправильные действия, я извинился за свои грубые высказывания. Этот вопрос полностью исчерпан ещё год назад. Почему он раздувается сейчас? Это я уже не знаю, значит кому-то это интересно ", — заявил "Стране" Галушко.

Отреагировал на ситуацию и сам Арсен Аваков. Обвинения в шантаже в свой адрес он никак не прокомментировал, а написал в своем Telegram-канале, что никакой секретности в скандальном видео не было, поскольку он обсуждал поведение депутата с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и с депутатом Денисом Монастырским, который тогда возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады. А вот лично с Галушко не общался.

Также Аваков заявил, что это был не единственный инцидент с нардепом, а что касается того случая, то правоту патрульных подтвердил суд. За нарушение ПДД водитель депутат был оштрафован.





Чем известен депутат Галушко

42-летний Николай Галушко - депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Галушко - уроженец Челябинской области РФ. Его отец работал в правоохранительных органах и был переведен в Украину, где дослужился до главы областного УБОПа. Связи помогли отцу открыть частную охранную фирму "Галид" в Киевской области.

Николай Галушко также пошел в правоохранительную сферу. Окончил Национальную академию внутренних дел по специальности "Правоведение". Позже - институт высшей квалификации Киевского национального торгово-экономического университета по специальности "Экономика".

Работал в УБОПе. С 2012 до 2017 года возглавлял охранную фирму отца - ЧП "Галид". Затем был советником директора предприятия "Укрспирт".

Политическая карьера Галушко началась с марта 2019 года, когда Владимир Зеленский назначил его своим доверенным лицом по 97-му округу в Броварах. В июне 2019-го Галушко зарегистрировался в ЦИК кандидатом от партии "Слуга Народа" по этому округу и прошел в Раду, набрав 38% голосов избирателей.

В сентябре 2020 года он обвинил партию в торговле местами в списках на местных выборах и записал по этому поводу видеообращение, заявив, что хочет покинуть "Слугу народа".

На это в "Слуге" пообещали разобраться, в свою очередь обнародовав фото встречи Галушко с политическим оппонентом, мэром Броваров. Коллега по партии Александр Дубинский тогда не исключил, что Галушко хотел сам продать места в списке.

Среди законопроектов, поданных депутатом - законопроекты о частных детективах, противодействии домашнему насилию и киберпреступности, об обороте гражданского огнестрельного оружия.

Связаны с его именем и скандалы. Год назад глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец обвинил Галушко в том, что заблокировал выплаты шахтерам, которыми им должны были погасить задолженность по зарплате.

В декларацию за 2020 год депутат внес:

земельный участок в Литках Броварского района площадью 800 кв.м;

два земельных участка в Броварах площадью 3 900 кв.м и площадью 9 297 кв.м;

земельный участок в Гоголеве Киевской области площадью 1 200 кв.м;

квартиру в Броварах площадью 50,6 кв.м.

Автомобиль LEXUS LS460 СЕДАН-В 2007 года выпуска;

Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, (временное пользование с матерью Галушко Мариной).

Зарплата нардепа за год составила 441 849 грн.

Николай Галушко разведен. В 2016 году его отец получил земельный участок в Роживке Броварского района, где находится находится скандальный кооператив "Лесное озеро", члены которого захватили местный водоем и перекрыли проход к нему другим жителям села.