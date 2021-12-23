Кабинет министров Украины внес важные изменения в законодательные акты по государственной компании "Энергоатом".

Речь идет фактически о передаче "Энергоатома" под контроль ее президента. В частности, в постановление Кабмина "О создании НАЭК "Энергоатом" добавили следующий пункт: "Установить, что управление хозяйственной деятельностью компании осуществляет президент. Президент компании назначается на должность и увольняется Кабинетом министров".

Ранее управление "Энергоатомом" не было настолько единоличным. Помимо президента, прямое влияние на хозяйственную деятельность имел первый вице-президент и вице-президенты. А высшим органом управления было правление.

Фактически, такие изменения означают установление полного контроля правительства над "Энергоатомом" через "своего" президента компании.

Также новые полномочия, касающиеся "Энергоатома", получает Минэкономики. В частности, оно будет назначать аудит, контролировать проведение инвентаризации имущества, решать вопросы по активам, которые временно не используются.

Кабмин перевел на себя функции и по управлению Лисичанской ТЭЦ, которую ранее курировало Минэнерго. По решению судов эта ТЭЦ признана банкротом еще с 2012 года, там не раз менялись арбитражные управляющие. Но, понятно, что оперативного управления предприятием фактически нет.

Ранее "Страна" сообщала, что по меморандуму с МВФ Украина обязалась сформировать набсоветы "Укрэнерго", "Нафтогаза" и "Энергоатома".

Также мы писали, что украинские АЭС побили суточный рекорд по производству количества электроэнергии.