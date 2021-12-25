Группа "Океан Эльзы" заявляет, что в новогоднюю ночь не планируют где-либо выступать.

Об этом участники группы "Океан Эльзы" заявили в Twitter в субботу, 25 декабря, в ответ на информацию "Страны" о планах по выступлению фронтмена группы Святослава Вакарчука на закрытой вечеринке у российского водочного олигарха Юрия Шефлера в Юрмале.

"Мы, "Океан Эльзы", не имеем выступлений в новогоднюю ночь. Празднуем этот Новый год в Киеве, как каждый себе давно и запланировал: кто-то с семьей дома, кто-то в гостях с друзьями", - говорится в сообщении группы.

Группа "Океан Эльзы" не планирует выступления на Новый год. Источник: Twitter/Океан Эльзы

Напомним, ранее "Стране" стало известно, что фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук планирует в новогоднюю ночь 31 декабря выступить на закрытой вечеринке в Юрмале. Приватное мероприятие должно было пройти дома у российского миллиардера Юрия Шефлера. Миллиардер входит в рейтинги богатейших людей РФ с капиталом в 1,6 млрд долларов.

По данным источников "Страны", гонорар Вакарчука должен был составить 220 000 евро.

Теперь, как видим, "Океан Эльзы" пытается опровергнуть эту информацию. Но, во-первых, заявление сделано от имени группы, а не от имени конкретно Вакарчука (который может выступать и сольно без группы). Во-вторых, нельзя исключать, что после скандала, вызванного публикацией "Страны", Вакарчук резко поменял свои планы и решил не ехать в Юрмалу.

Ранее мы писали, что в сентябре 2015 года Святослав Вакарчук выступил на вечеринке в Монако у владельца компании Beluga Group Александра Мечетина. А новый 2015 год встречал на "русской вечеринке" в Майями.