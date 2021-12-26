В следующем году, согласно отчету британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), объем мировой экономики впервые превысит 100 триллионов американских долларов.

Об этом пишет Reuters.

Указывается, что Китай может опередить Соединенные Штаты и стать первой мировой экономикой в ​​2030 году, что на два года длиннее, чем прогнозировалось ранее.

А вот Индия уже в следующем году может опередить Францию, а затем в 2023 году Великобританию, чтобы восстановить свое место шестой крупнейшей экономики мира.

В то же время Германия может опередить Японию по уровню объема экономики в 2033 году.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что мир сейчас становится триполярным. Новыми центрами силы выступают США, Россия и Китай. Он добавил, что в стратегическом отношении мир стал менее стабильным по сравнению с тем, что было в последние 40–50 лет.

Кроме этого, по данным американской разведки, Китай, который в США признали новым центром силы, увеличивает свои ядерные возможности гораздо быстрее, чем ожидалось год назад. К 2030 году азиатская страна способна увеличить число своих ядерных боеголовок до тысячи единиц.