В Одессе правоохранители задержали домушника, который забрался в чужое жилье и заявил, что хотел помочь с ремонтом труб. Инцидент произошел в Суворовском районе. Об этом сообщает Нацгвардия.

По словам хозяйки дома, когда она была на работе в ее дом, взломав дверь, незаконно проник неизвестный мужчина.

"Данный гражданин устроил беспорядок и сломал канализационные трубы, объясняя свои действия тем, что хотел помочь в ремонтных работах. Злоумышленник был доставлен в местный отдел по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 162 «Нарушение неприкосновенности жилья» УКУ", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции, которая выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, в Киеве банда домушников-иностранцев вынесли из квартиры сотрудника МВД деньги, часы и золотые украшения.

Ранее "Страна" писала о том, что около Офиса президента Украины домушники-альпинисты вынесли из квартиры 100 тысяч.

Также мы сообщали, что во Львове опытный домушник решил принять душ в чужой квартире, но не успел вынести украденные вещи.