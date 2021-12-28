Новый министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал повысить цены на продукты питания и сельскохозяйственные товары для людей ради защиты животных.

Об этом он заявил в интервью газете BILD am Sonntag.

В интервью Оздемир заявил, что "мизерные цены" приводят "фермы к разорению, препятствуют благополучию животных, способствуют исчезновению видов и загрязняют климат".

Он считает, что "еда не должна превращаться в предмет роскоши. Но цена должна сильнее выражать экологическую правду".

"Больше не должно быть мусорных цен на продукты питания, они приводят фермы к разорению, препятствуют благополучию животных, способствуют исчезновению видов и загрязняют климат. Я хочу это изменить", - заявил министр сельского хозяйства.

По его словам, текущий рост цен на продукты в Германии (в 2021 году там подорожали продукты на 4,5%), направлен "на увеличение доходов фермеров и укрепление защиты животных, климата и окружающей среды".

Оздемир является одним из представителей партии "зелёных", которые входят в правящую коалицию в ФРГ. Партия "Зелёные" выступает за отказ от атомной энергии, освоение и использование возобновляемых источников энергии.

Напомним, ранее в Испании министр по защите потребителей Альберто Гарсон заявил, что испанцам нужно есть меньше мяса, так они смогут поспособствовать замедлению климатических изменений.

Между тем, пока в Украине прогнозируют подорожание овощей, средняя цена ингредиентов для борща в текущем году уже выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Специалисты объясняют существенный рост цен нестабильной ситуацией на агрорынке.

Вслед за этими данными появилась статистика о динамике цен на другие пищевые продукты и популярные товары за тот же период. Она показывает, что с ноября прошлого года по ноябрь нынешнего выросла стоимость продуктов животного происхождения, бакалеи, алкоголя, табака и бензина.