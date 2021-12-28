В Харьковской области во время охоты был случайно убит заведующий хирургическим отделением городской больницы №2 Полтавы Роман Ростовский.

Пост о смерти специалиста 27 декабря появился в Фейсбуке медучреждения.

"С глубокой грустью извещаем о трагической гибели заведующего хирургическим отделением №2 КП "2-я городская клиническая больница" Романа Васильевича Ростовского", - говорится в записи.

Также в посте содержится небольшой некролог, из которого ясно, что Ростовский отдал медицине почти 20 лет жизни. Он работал врачом-хирургом, а с 2020 года занимал должность заведующего хирургическим отделением №2.

А день спустя, 28 декабря, подробности о происшествии рассказала Нацполиция.

Оно случилось в урочище на территории Краснокутского лесничества. Сообщение о трагедии поступило в полицию 26 декабря в 13:10. По адресу выехали руководство Главного управления Нацполиции в Харьковской области, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория.

Было установлено, что охота проходила в компании мужчин. В какой-то момент 40-летний охотник произвел выстрел из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого - то есть в Ростовского. Тот скончался на месте.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. 40-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Такие смерти на охоте не редкость. Так, в начале декабря во время охоты мужчина застрелил своего приятеля - бывшего замглавы военного комиссара Николаевской области.

А в конце ноября в Черниговской области во время охоты был случайно подстрелен полицейский.