Народный депутат Украины от "Слуги народа" Василий Вирастюк, который попал в скандал после того, как назвал женские половые органы "вареником с брынзой", имеющим, по его словам, "вкус селедки", отреагировал на публикации в СМИ о своем поступке.

Об этом он написал в комментариях под очередным фото обнаженной девушки на странице у Андрея Стригуна, который ранее и публиковал откровения Вирастюка о вкусе женского "вареника".

"Чшшш, все, что вы тут напишите, может и будет использовано против вас. Лучше не писать. Тут некоторых поставили подслушивать, а они подглядывают", - написал Вирастюк.

Правда, скандальный пост c "вареником" Стригун после обсуждения в СМИ и соцсетях уже удалил.

Напомним, вчера тренер Стригун опубликовал фото девушки, которая подтягивает ноги к голове так, что в фокусе оказывается зона бикини. Вирастюк назвал это фото "вареник" с брынзой. Далее он уточнил, что хотя "вареник" с брынзой, но на вкус будто с селедкой.

Ранее мы писали, что народный депутат "Слуги народа" 49-летний Николай Тищенко назвал себя молодежью, и призвал называть вещи тоже "по-молодежному". По мнению нардепа, стоит начать с котлет, которые он хочет именовать"митболами".