Нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк, которому 10 октября позвонил житель Николаева и угрожал убийством, раскрыл содержание этого разговора. По словам Вирастюка, мужчина не представился, сказал, что звонит "из ада", и пообещал, что придет за его душой.

Об этом нардеп сообщил в Facebook.

Вирастюк сообщил, что ему позвонили около 20:11 воскресенья, 10 октября. По голосу нардеп предположил, что это молодой человек.

Также Василий Вирастюк пересказал содержание разговора:

"- Алло, это Василий!?

- Хто це?

- Привет, братишка! Ты что, еще не понял? Это мы - из ада! За твоей душой придем!

- Ви хто? Назвіться, будь ласка.

- Да ты, по-моему, не понял. Мы обязательно придем за твоей душой. Тебе пи@да!"

После этого, по словам Вирастюка, его супруга вызвала полицию. Правоохранителям нардеп рассказал все детали звонка, который продлился всего полминуты. Василий Вирастюк также утверждает, что до этого случая ему звонили только поклонники.

Отметим, что полиция 11 октября уже установила личность звонившего. По данным правоохранителей, это был 19-летний житель Николаева. Дело открыто по факту угрозы убийством. Теперь телефонному хулигану грозит ограничение свободы до двух лет.

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