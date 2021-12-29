В России, где недавно ужесточили правила пребывания иностранцев, утвердили порядок снятия отпечаток пальцев и фотографирования трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые въезжают более чем на 90 дней. Новые правила касаются и украинцев.

Об этом сказано в документе на официальном портале правовой информации РФ.

Российское Министерство внутренних дел утвердило порядок фотографирования и дактилоскопии иностранцев, которые приезжают более чем на 90 дней и трудовых мигрантов. Указано, что делать фото и снимать отпечатки пальцев будут уполномоченные сотрудники территориальных органов МВД или, в некоторых субъектах, подведомственное МВД РФ государственное унитарное предприятие.

"Иностранные граждане подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию однократно, за исключением лиц: не предъявивших документ, подтверждающий прохождение обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования", - сказано в документе.

Кроме того, проходить процедуру неоднократно придется тем, информация о ком не была найдена в системе ЦИАДИС-МВД, те, кто изменил персональные данные, сделал татуировку или получил шрамы. Те же, кто фотографировался десять лет назад, тоже должны будут пройти процедуру снова.

Напомним, весной Зеленский подписал законопроект, который обязывает иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении украинских виз.

Также сообщалось, что ЕС изменило правила выдачи шенгенских виз.