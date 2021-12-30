В декабре в американском штате Айова задержали вооруженного работника супермаркета, который рассказал правоохранителям о планах убить экс-президента США Барака Обаму, нынешнего лидера страны Джо Байдена и основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга.

Об этом сообщает NBC News.

Указано, что покушение готовил 25-летний работник супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюн. В подготовке к убийству он признался правоохранителям сам. Парень был хорошо вооружен - у него нашли винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилеты и медицинские комплекты.

Следователям Сюн рассказал, что собирался убить Байдена, его медицинского советника Энтони Фаучи, Марка Цукерберга и Обаму. Агент секретной службы Джастин Ларсон заявляет, что Сюн выехал из своего дома 18 декабря, "с намерением ехать прямо в Белый дом, чтобы убить людей, находящихся у власти".

Мужчине предъявлено обвинение. Он не стал скрывать, что в случае освобождения не собирается возвращаться в Калифорнию, чтобы увидеть свою семью, "потому что он планирует умереть, сражаясь со злыми демонами в Белом доме".

Напомним, в 2016 году в США арестовали мужчину, который готовил покушение на Обаму. Он заявлял, что убьет на тот момент действующего президента США Барака Обаму, когда тот будет отдыхать на курорте для игры в гольф.

Также сообщалось, что охрана экс-президента США Трампа и его семьи в 2016 году обходилась американцам в $1 млн ежедневно.